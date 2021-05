L'animatrice Faustine Bollaert. — SADAKA EDMOND/SIPA

Après Michel Cymes, Sophie Davant ou Stéphane Plaza, l’animatrice de France 2Faustine Bollaert va lancer en juin un magazine féminin, a annoncé ce lundi l’éditeur de presse Reworld Media. Le groupe prévoit de mettre en vente 200.000 exemplaires pour le lancement.

Ce nouveau titre appelé Entre nous « a l’ambition d’accompagner les femmes au travers d’expériences de vie, de conseils/avis d’experts et de multiples thématiques (bien-être, nutrition, voyages, culture…) », a souligné Reworld dans un communiqué.

Une tendance lancée en 2017

L’animatrice de Ça commence aujourd’hui, diffusé sur France 2 depuis 2017, va faire ainsi son entrée dans la presse magazine, dans le sillage de plusieurs figures du petit écran. Cette tendance a été lancée en 2017 par l’éditeur Mondadori, avec la création du bimestriel Dr Good !, associé au médecin-animateur Michel Cymes. Le titre est tombé dans l’escarcelle de Reworld Media lorsque ce dernier a racheté Mondadori France il y a deux ans.

Depuis, d’autres animateurs ont franchi le pas : en novembre, CMI France (Elle, Version Femina…) a créé un autre bimestriel, intitulé S, le magazine de Sophie, féminin pour les femmes de 50 ans porté par Sophie Davant.

Et en mars, le groupe concurrent Prisma a lancé Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, là encore un bimestriel, cette fois dédié à l’immobilier et à la déco, qui s’appuie sur la notoriété et la personnalité de l’animateur de M6.