Le plateau de Pascal Praud sur CNEWS (illustration) — Stéphane Grangier/CNEWS

Une partie de la grille des programmes de CNews va-t-elle prochainement se retrouver sur Europe 1 ? Certains visages de la chaîne vont-ils animer d’autres émissions en radio ? Voilà quelques pistes qui se dessinent après l’annonce de la direction de la station de radio. Elle a déclaré aux salariés vouloir renforcer les liens entre la radio et la chaîne d’info CNews, qui partage le même actionnaire principal, Vincent Bolloré, a rapporté mercredi un représentant du personnel, confirmant des informations de presse.

Ce projet a été annoncé lors d’une réunion organisée mardi à la suite de l’annonce d’un projet de rupture conventionnelle collective (RCC) qui prévoit la suppression d’une quarantaine de postes à Europe 1.

« Ce n’est pas une honte de vouloir se rapprocher de CNews »

La direction a abordé dans ce cadre ses projets éditoriaux pour Europe 1, et a notamment évoqué pour la première fois son intention de développer des passerelles avec CNews, a précisé Olivier Samain, délégué syndical SNJ, comme l’avait rapporté le site Les Jours.

Selon lui, la direction a mis en avant le fait que Vincent Bolloré, qui contrôle Vivendi et sa filiale Canal+, est aussi le premier actionnaire du groupe Lagardère, maison mère d’Europe 1, et a cité en exemple les synergies entre M6 et RTL (groupe M6) ou entre RMC et BFMTV (groupe Altice).

« Le discours de la direction a clairement évolué. Jusqu’à présent, elle niait tout projet en lien avec une possible prise d’influence de Bolloré sur Europe 1, et maintenant elle reconnaît qu’il est possible de bâtir des ponts, et que ce n’est pas une honte de vouloir se rapprocher de CNews », a commenté le syndicaliste.

Des similarités éditoriales et managériales

« Cette évolution du discours de la direction, même si beaucoup de gens n’avaient pas trop de doutes sur ce possible scénario, crée un vrai trouble en interne », a-t-il ajouté.

Les salariés de la station craignent depuis des mois de voir Europe 1 passer tôt ou tard sous le contrôle de Vincent Bolloré, en raison non seulement de la ligne éditoriale jugée très à droite de CNews, mais aussi des méthodes de management en vigueur à Canal+, où des journalistes en désaccord avec la direction ont été poussés vers la sortie ou licenciés. Interrogée, la direction n’a pas souhaité s’exprimer.

Les deux médias codiffusent déjà l’émission dominicale Le grand rendez-vous et avaient organisé un débat commun pour les élections européennes en 2019. En outre, ils emploient tous deux la journaliste en vue Sonia Mabrouk.