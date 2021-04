Les lauréats du World Press Photo 2021

Rosa Luzia Lunardi est enlacée par l'infirmière Adriana Silva da Costa Souza, chez Viva Bem Care Home, São Paulo, Brésil, le 5 août 2020. — Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures

Un photographe danois a remporté jeudi le prestigieux World Press Photo de l'année 2021, pour une image d'une dame âgée enlaçant une infirmière protégée du Covid-19 par du plastique au Brésil, symbole « d’espoir » aux yeux des jurés.

Le cliché de Mads Nissen, lauréat de la récompense principale du concours de photojournalisme World Press Photo, immortalise la première étreinte en cinq mois d'une résidente de 85 ans dans une maison de repos de Sao Paulo en août 2020. Longtemps isolée à cause de la pandémie de coronavirus, elle avait finalement pu enlacer une infirmière grâce à un dispositif en plastique. « Pour moi, c'est une histoire d'espoir et d'amour dans les moments les plus difficiles », souligne son auteur Mads Nissen, photographe au quotidien danois Politiken.

Plus de 74.000 images avaient été soumises par quelque 4.300 photographes du monde entier et 45 d'entre eux avaient été nommés par les juges, selon les organisateurs du concours basé à Amsterdam. 20 Minutes vous propose de découvrir les principaux clichés primés cette année.