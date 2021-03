La journaliste Ruth Elkrief rejoint LCI à partir du 1er mai

Ruth Elkrief rejoint LCI. — Lionel GUERICOLAS /MPP/SIPA

Ruth Elkrief change de plateau. A partir du 1er mai, la journaliste politique rejoindra LCI pour renforcer « l’équipe des signatures de la chaîne à quelques mois des élections régionales et de la présidentielle 2022 », indique un communiqué de la chaîne ce mercredi. Elle y travaillera en tant que journaliste politique, éditorialiste et conseillère auprès de la direction de LCI. A partir de la rentrée de septembre, elle animera également un rendez-vous quotidien sur la chaîne d’informations.

Ruth Elkrief quitte ainsi BFMTV où elle officiait depuis la création de la chaîne en 2005. Elle retrouve le groupe TF1 où elle a fait ses premières armes à la fin des années 1980 en tant que correspondante puis journaliste politique.

« J’ai beaucoup de plaisir à retrouver son antenne »

« Je remercie Fabien Namias [directeur général de LCI] et Thierry Thuillier [directeur de l’information du groupe TF1] pour leur confiance, c’est un retour logique pour moi dans ce groupe qui a été ma première maison. LCI est aujourd’hui une chaîne de référence dans le traitement de l’information et j’ai beaucoup de plaisir à retrouver son antenne et ses journalistes vingt-six ans après sa création, à laquelle j’ai eu le bonheur de participer dès le premier jour ! », explique la journaliste dans le communiqué.

De son côté, Fabien Namias se réjouit de son arrivée. « A quelques mois d’échéances électorales majeures, c’est une chance de pouvoir compter sur Ruth Elkrief qui jouera un rôle essentiel dans la campagne. Son retour permettra à LCI d’être encore plus ambitieuse dans le traitement de l’actualité politique et dans la réalisation des grands événements d’antenne », estime-t-il.