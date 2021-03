Volkswagen a mis fin à la confusion mardi soir : contrairement à ce qui avait été annoncé officiellement plus tôt dans la journée, le groupe ne se rebaptisera pas « Voltswagen » aux Etats-Unis. C’était une blague du 1er avril, a confirmé un porte-parole à l’AFP.

Le vénérable constructeur allemand avait surpris en affirmant vouloir changer le nom de sa filiale dans le pays en « Voltswagen of America » pour symboliser son virage vers l’électrique. Tout avait été fait pour donner à cette annonce un caractère officiel, entre communiqué sur le site américain et changement du compte Twitter. Elle a été largement relayée dans les médias, y compris par l’AFP.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7