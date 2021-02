Isabelle Dhordain, aux Lilas le 21 avril 2016. — SADAKA EDMOND

France Inter et ses auditeurs pleurent Isabelle Dhordain. La journaliste et critique musicale, qui a longtemps animé Le pont des artistes sur France Inter, une émission où elle a aidé de nombreux musiciens à se lancer, est décédée, a annoncé dimanche la radio publique.

La radio, qui s’est fait l’écho de son décès sur ses ondes, prépare un hommage qui sera diffusé sur son antenne. « La musique perd l’une de ses ambassadrices », a souligné sur Twitter son directeur musical, Jocelyn Perrotin.

Benjamin Biolay salue sa mémoire

Née en 1959, Isabelle Dhordain avait la radio dans le sang et la maison ronde était comme une deuxième maison : elle était la fille de Roland Dhordain, un des pères fondateurs de la radio moderne et une grande voix de France Inter, et d’Elisabeth Lansac, comédienne et productrice de France Culture. Passionnée de musique, elle fait ses débuts dans une radio libre, puis rejoint son père à France Inter et lance avec lui Le pont des artistes, une émission qu’elle avait présentée de 1988 à 2013.

Elle y a aidé de nombreux artistes à se lancer, dans tous les styles musicaux contemporains, de Dominique A à Sanseverino, de Mathieu Chedid aux Têtes Raides, en passant par Vincent Delerm et les Négresses Vertes… Sur Instagram, Benjamin Biolay a salué sa mémoire et son « enthousiasme légendaire ».