Le journaliste sportif Karim Nedjari sur le plateau d'une emission TV pour la promotion de son roman, — IBO/SIPA

Le journaliste Karim Nedjari a été nommé directeur général de RMC dont il prendra les rênes le 1er mars, a annoncé vendredi le groupe Altice dans un communiqué. Jusqu’ici directeur éditorial au sein du groupe Webedia, Karim Nedjari « aura pour mission de poursuivre et intensifier la relance de la radio RMC autour de ses piliers fondamentaux, Info-Talk-Sport et également la responsabilité de l’agence RMC Sport », indique le groupe.

Karim Nedjari a démarré sa carrière au Parisien en tant que journaliste sportif​ et reporter au début des années 1990 puis est devenu directeur des sports et rédacteur adjoint du titre en 2007. Il a participé au lancement du quotidien sportif Aujourd’hui Sport. En 2010, il rejoint Canal+ comme directeur des rédactions football, rugby et omnisports, poste qu’il quittera en 2015

« L’arrivée de Karim illustre la volonté du groupe de s’appuyer sur des professionnels reconnus pour leur expertise et leur passion », souligne Altice France.