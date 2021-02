Nesrine Slaoui, journaliste de 26 ans et auteure d' « Illégitimes ». — C.Joubert.

Nesrine Slaoui, journaliste indépendante de 26 ans, a écrit Illégitimes pendant le premier confinement, un livre sur son parcours de jeune femme d’origine maghrébine de province rêvant de devenir journaliste.

Elle estime qu’il n’y a pas de méritocratie dans le milieu du journalisme, un métier « bourgeois », selon elle.

Elle a acheté deux exemplaires du magazine Elle, pour les ramener à sa famille et leur montrer l’interview qu’elle vient d’accorder. Nesrine Slaoui, journaliste indépendante de 26 ans, est fière de son parcours, depuis sa petite cité du Vaucluse jusqu’aux rédactions parisiennes, en passant par Sciences po. Un parcours semé d’embûches qu’elle relate dans son premier livre,Illégitimes (Fayard), écrit à son retour dans le cocon familial d’Apt lors du premier confinement.

Comment vous est venue cette envie de raconter votre parcours ?

C’est le confinement qui a déclenché le truc, je suis rentré chez mes parents à Apt. J’ai eu le temps de m’asseoir et comprendre pourquoi je suis partie, de faire une introspection, ce que beaucoup ont fait pendant le confinement. Fayard m’a contacté parce que j’avais écrit un texte sur Twitter, le deuxième chapitre du livre, sur mon père. Mon père qui ne savait pas s’il pouvait continuer de travailler ou non. Je ne m’y attendais pas. J’ai toujours voulu écrire un livre, mais pour moi c’était plutôt un truc de vieux, enfin plus âgé, 26 ans ça me paraissait jeune.

C’est l’écart entre votre vie d’ado et votre vie parisienne qui vous a poussé à ce questionnement ?

Tout à fait, c’est le déséquilibre médiatique, le fait qu’on entende tout le temps parler de nos vies, les vies dans les grandes villes, les cadres, les intellectuels, les profs. Les vies de campagnards, tu n’en entends jamais parler. Je m’en suis rendu compte en regardant BFMTV pendant le confinement depuis chez mes parents. C’est vraiment déconnecté. J’avais conscience que le journalisme était très bourgeois comme milieu, mais quand tu es dans un milieu ouvrier et que tu t’en rends compte tu te dis « ah mais ouais ils ne se sentent pas du tout concerné par les infos ».

Maintenant que vous avez réussi à devenir journaliste, est-ce que vous n’avez pas envie de raconter ces vies-là ?

Si, bien sûr. C’est comme ça que je suis devenue journaliste. Quand j’étais en 6e il y a eu les morts de Zyed et Bouna [deux adolescents morts électrocutés après une course-poursuite avec la police à Clichy-sous-Bois], ça m’avait marqué et je m’étais dit : « C’est fou que dans les médias on ne raconte les quartiers populaires que sous l’angle de la délinquance ». Alors qu’il se passe d’autres choses à raconter. Ce sont des vies simples, mais des vies qui se racontent quand même.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours scolaire ?

La mentalité [à Sciences po]. J’étais infusé de tout ce qu’on dit dans la société, les gens riches sont gentils et intelligents. En fait, tu te rends compte que ce sont des imbéciles. Il y a des choses qui m’ont choqué, c’est l’effet de foule. La première fois que j’entends un chant antisémite dans l’école, la première fois que je vois un mec se foutre à poil. C’est un entre soi. Le premier jour tu as le directeur qui fait un discours « vous êtes l’élite de la nation ». Tu les caresses dans le sens du poil, donc forcément ils se sentent tout permis. Ils ne s’attendent pas à ce qu’il y ait des gens comme nous, de la campagne, des immigrés, du coup, on les gêne un peu et ils nous le font comprendre. J’ai trouvé ça super violent. C’est vraiment la déception : j’ai réussi un concours, je suis super-heureuse et en même temps je ne m’attendais pas du tout à ça.

Justement cette désillusion revient souvent…

C’est un peu six ans d’études pour rien. C’est pour ça que ce métier rend fou. Ça prouve bien que la méritocratie n’existe pas. Tu n’es pas engagé pour ton mérite, et tu ne réussis pas dans la vie en fonction de ton mérite mais en fonction de ton patrimoine financier, familial. Dans le journalisme, il faut trois ou quatre ans pour se stabiliser, pour avoir un CDI. Imagine combien de gens abandonnent avant d’y arriver. Et qui abandonne ? Ceux qui n’ont pas d’argent. Donc au final, il va rester que des gens privilégiés. C’est grave dans un métier qui est censé raconter la société. Il faut encore prouver. C’est pour ça que le livre s’appelle Illégitimes, parce que tu es illégitime en permanence.

Est-ce que le fait d’être illégitime ne rend pas la réussite encore plus belle ?

Bien sûr. L’illégitimité doit se revendiquer : je ne suis pas comme vous, mais je n’ai pas du tout envie de l’être. Et ce n’est pas grave si je ne suis pas légitime, ça ne m’empêche pas de faire des choses, même si c’est plus dur, même si c’est mal payé.

Pourquoi c’est toujours autant discriminant alors que c’est un métier ou vous devez justement raconter les minorités, cette réalité ?

Parce que c’est encore trop un milieu bourgeois. Plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu tombes dans un milieu bourgeois, tu ne vois pas de prolétaires, d’enfants d’ouvriers ou de campagnards. C’est le métier bourgeois par excellence.

Comment réussir à changer ces codes, tout en restant qui vous êtes ?

C’est le truc le plus dur, c’est dur de s’en rendre compte seul, que tu as changé. Moi j’ai perdu mon accent du Sud et je n’arriverai pas à le reprendre. Parce qu’on m’a tellement dit en école de journalisme, fait attention à ta diction. Un truc que je refuse de gommer, même si on me le dit souvent, c’est le fait de parler vite. Je viens de tout effacer, ne me demandez pas encore des efforts, je vous ressemble déjà assez. Surtout dans les vêtements, il y a plein de trucs comme ça. L’opposition entre ce qui est raffiné et ce qui est beauf. En permanence. Alors qu’il n’y a rien de grave. C’est pour ça que je dis que c’est la bourgeoisie qui impose ses codes dans le fond il n’y a pas à voir honte d’un accent paysan. J’essaye d’être qui je suis.