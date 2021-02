Le service HealthGuard, proposé par NewsGuard évalue la fiabilité des sites d'information sur la santé. — NewsGuard

Combattre l’épidémie d’infox sur les vaccins anti-covid. C’est l’objectif de la nouvelle campagne #VaxFacts lancée ce mercredi par NewsGuard, en partenariat avec 20 Minutes en France et d’autres grands partenaires comme Time, La Repubblica, ou Euronews.

Alors que les campagnes de vaccination montent en puissance dans le monde, NewsGuard a décidé de mettre gratuitement à disposition du public jusqu’au 30 juin son service HealthGuard afin de permettre aux internautes d’évaluer la fiabilité des sites d’informations qu’ils consultent sur des sujets liés à la vaccination ou à la santé.

Un service complémentaire au fact-checking

« Notre centre de suivi de la mésinformation sur la pandémie recense aujourd’hui plus de 400 sites diffusant de fausses informations dans les cinq pays où nous opérons, contre quelques dizaines début 2020, note Chine Labbé, rédactrice en chef Europe de NewsGuard. Or ces sites qui diffusaient il y a un an des infox sur l’origine du virus, puis sur le confinement se sont focalisés depuis plusieurs mois sur le vaccin. Face à ce volume fausses info en renouvellement permanent, il nous semblait important de nous associer à des médias qui font du fact-checking comme 20 Minutes, pour apporter une solution complémentaire aux lecteurs sur la fiabilité des sources d’information : HealthGuard leur permettra de se poser davantage de questions avant de partager un contenu mais aussi de prendre pour leur vaccination, ou leur santé en général, des décisions informées de manière fiable ».

« Ce partenariat avec Newsguard s’inscrit dans la continuité de la démarche de 20 Minutes de diffuser une info fiable au plus grand nombre et dans notre travail de fact-checking depuis 2017 », souligne pour sa part Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 Minutes.

Après avoir gratuitement installé cette extension de navigateur (disponible ici), des icônes rouges ou vertes apparaîtront à côté de liens obtenus sur les moteurs de recherche et les flux des médias sociaux, comme Google, Bing, Facebook et Twitter, selon que le site concerné peut être considéré comme une source d’information fiable (vert) ou pas (rouge). En passant la souris sur l’icône de NewsGuard, vous pourrez également accéder à une brève description de chaque site et sa performance sur chacun des neuf critères de fiabilité journalistiques analysés par les journalistes de NewsGuard.