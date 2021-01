LCI vire Alain Finkielkraut après ses propos sur l'affaire Duhamel

Member of the Academie Francaise (French Academy), French philosopher Alain Finkielkraut is pictured in the Academy's library on December 1, 2016 prior to the institution's annual public session in Paris. (Photo by ERIC FEFERBERG / AFP) — AFP

Les mots de trop. «Suite aux propos tenus par Alain Finkielkraut hier [dimanche] soir sur son antenne, la direction de LCI a décidé d'arrêter les chroniques du philosophe», a fait savoir, dans un communiqué, la chaîne info du groupe TF1 qui «condamne les propos» en question.

Dimanche, dans 24h Pujadas, Alain Finkielkraut s'exprimait au sujet de l'affaire Duhamel. «Il faut savoir s'il y a eu consentement ou non», a déclaré le philosophe et écrivain.



Dans son communiqué, LCI «rappelle qu’elle fait du débat d’idées, argumenté et respectueux, une priorité de sa ligne éditoriale. Quotidiennement, LCI s’attache à mettre en perspective des faits d’actualité avec le regard d’invités aux opinions plurielles et aux sensibilités multiples.» Une précaution afin d'éviter sans doute d'être taxée de contrevenir à la liberté d'expression.