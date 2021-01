Georges Pernoud lors de l'émission consacrée à l'Indonésie, en 2010. — MICHEL MARION - FTV / Thalassa

Une légende s’est éteinte. Emmanuel Macron a rendu hommage lundi à Georges Pernoud, le présentateur de Thalassa pendant près de quarante ans, qui a « transmis aux Français son amour de la mer et des paysages ». « À notre génération, aujourd’hui, de protéger cette nature qu’il nous a appris à connaître », a ajouté le chef de l’Etat dans un tweet publié au lendemain du décès du journaliste à 73 ans.

De nombreux autres responsables politiques ont salué la mémoire de celui qui, en présentant 1.704 numéros de Thalassa entre 1975 et 2017, « avait réussi à faire connaître et aimer la mer à la France entière », selon Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région PACA.

Il a « contribué à la prise de conscience écologique »

« Il fut décisif dans l’ouverture vers la mer de notre "pays de terriens" avec Thalassa », a également souligné le député de La France Insoumise Eric Coquerel. « Très humain, il aura été l’un des grands défenseurs du service public de TV », selon lui. Pour Richard Ferrand, président LREM de l’Assemblée nationale et élu du Finistère, « les mers et les océans perdent celui qui les a fait découvrir et aimer à des millions de Français, avec passion, tendresse et humilité ».

« Son "Bonsoir" de ténor restera. Son engagement pour la planète aussi. Pendant quarante ans, Georges Pernoud a beaucoup contribué à la prise de conscience écologique », a salué Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. « Par la mer, il a révélé à des millions d’entre nous que nous sommes des terriens ». « Pensées affligées par la mort de Georges Pernoud, a écrit de son côté Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise. Il a initié des millions de personnes à l’enchantement par la mer. Avec lui, #Thalassa reste un cri de joie comme il y a 2000 ans pour Xénophon ! »

Tristesse de la petite lucarne

« Georges Pernoud, c’était une certaine idée de la télévision. Chaleureuse, humaine, sans grandiloquence. La télé qu’on aimait », a pour sa part réagi sur Twitter le maire de Béziers Robert Ménard, proche du Rassemblement national. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a exprimé sa tristesse. « Je suis triste d’apprendre le décès de Georges Pernoud, animateur-créateur de Thalassa, émission emblématique du PAF qui donna en premier une voix au monde méconnu de la mer, dans toute sa variété. J’adresse toutes mes condoléances à ses proches. »

De son côté, le monde de la télévision a exprimé son émotion. « Hommage ému à Georges Pernoud qui a accompagné et fait voguer avec passion les Français sur toutes les mers et les océans pendant plus de 40 ans. Infatigable créateur et présentateur de grands programmes de service public. Bon vent, Monsieur », a insisté Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions.

« Quarante ans aux commandes de Thalassa, plus de 1.700 numéros présentés et toujours la même passion. Merci #GeorgesPernoud de nous avoir transmis cet amour du monde maritime et fait voyager tant de téléspectateurs. Bon vent ! », a tweeté de son côté France 3.