Darius Rochebin sera fixé sur son sort à LCI « d’ici fin janvier »

Darius Rochebin était arrivé fin août sur LCI pour y présenter une nouvelle émission à 20 heures. — CHRISTOPHE CHEVALIN- LCI

Darius Rochebin est en retrait de l’antenne depuis plus de deux mois. Le journaliste suisse, qui était arrivé sur LCI en août pour présenter une émission d’information à son nom, s’est mis à l’écart des caméras depuis la publication d’ un article du Temps.

Le quotidien helvétique décrivait fin octobre des faits de harcèlement et des « comportements déplacés » au sein de la RTS, le groupe public de radio et de télévision suisse, commis par plusieurs hauts responsables. La majeure partie de l’enquête était consacrée à Darius Rochebin, qui a présenté le journal du soir de la RTS pendant plus de 20 ans.

« Aucune procédure judiciaire »

Retrouvera-t-il son poste à LCI ? Pour l’heure, rien ne permet de l’affirmer ni de l’infirmer. « D’ici fin janvier, une décision sera prise », a déclaré ce lundi Thierry Thuillier sur France Inter. Au micro de L’instant M, le patron de l’information du groupe TF1 a déclaré : « Si demain on décide que Darius ne reviendra plus jamais à l’antenne, ça veut dire qu’il suffit d’un article de presse avec des accusations anonymes contre n’importe quel collaborateur ou n’importe quelle collaboratrice, de n’importe quel média, y compris sur Radio France, pour qu’une entreprise décide de dire "On vous retire et vous ne revenez pas." »

Et d’ajouter que, pour le moment, aucune plainte n’a été déposée contre le journaliste et qu'il n'y a « aucune procédure judiciaire ».

Début novembre, Darius Rochebin a déposé plainte contre Le Temps pour diffamation. Depuis sa mise en retrait, c’est Elizabeth Martichoux qui officie sur sa tranche horaire.