La chaîne turque Olay TV a cessé d'émettre le 26 décembre, a annoncé son propriétaire Cavit Çağlar — OlayTV

Une télévision privée turque qui avait relayé le point de vue de l’opposition pro-kurde a annoncé avoir dû fermer moins d’un mois après son lancement en Turquie, pays régulièrement épinglé pour ses atteintes à la liberté de la presse.

Olay TV, appartenant majoritairement à l’homme d’affaires et ancien ministre Cavit Caglar, avait commencé à émettre le 30 novembre, et a dû cesser ses programmes vendredi. Cette fermeture a été annoncée en direct sur la chaîne.

Une pression gouvernementale

Cavit Caglar a dit avoir pris la décision de retirer son investissement car la ligne éditoriale de la chaîne était trop proche de l’opposition pro-kurde, mais le rédacteur en chef de la chaîne l’accuse d’avoir tout simplement cédé à la pression du gouvernement.

Le directeur exécutif de la chaîne, Suleyman Sarilar, a expliqué que celle-ci avait cherché à maintenir l’équilibre entre toutes les composantes de la société turque, très polarisée : « Mais nous avons vu que nous ne pouvons poursuivre ce genre de diffusion (…) Cavit (Caglar) a dit qu’il subissait une pression intense du gouvernement, et qu’il ne pouvait pas continuer », a-t-il déclaré.

Impartialité abandonnée

Cavit Caglar a quant à lui accusé dans un communiqué Olay TV d’avoir abandonné son impartialité et d’être « trop proche de la ligne du (parti pro-kurde) HDP », que le gouvernement accuse d’être une « vitrine politique » des indépendantistes kurdes du PKK​.

« Je suis actif en politique en centre-droite et j’ai servi mon pays, et j’ai été déstabilisé par les journaux de la rédaction d’Olay TV. J’en ai parlé à mon partenaire, et je lui ai proposé de rétablir l’équilibre en faisant entrer d’autres journalistes dans la chaîne », a-t-il expliqué. « Quand il a refusé, je l’ai informé que je ne pouvais continuer et devais me retirer. »

Très mauvais élève de la liberté de la presse

La Turquie est fréquemment critiquée pour ses entraves à la liberté de la presse, et est l’un des pires pays au monde pour ce qui est de l’emprisonnement des journalistes, classé par Reporters sans Frontières au 154e rang sur 180 pays.

La grande majorité des principaux médias appartient à des proches ou des alliés du président Recep Tayyip Erdogan.

« La fermeture d’une chaîne de télévision à son 26e jour est en elle-même un coup porté à la liberté de la presse et un nouvel épisode du vol de l’accès du public à l’information, a déploré Utku Cakirozer, député du parti d’opposition CHP. Il est évident que le responsable de la chaîne a pris une telle décision sous la pression du gouvernement. »