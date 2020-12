Vivendi a annoncé ce mercredi avoir signé une promesse d'achat pour acquérir Prisma Media. — Alexander Pohl/Sipa USA/SIPA

Le géant français des médias Vivendi a annoncé mercredi avoir signé « une promesse d’achat » pour acquérir la totalité du groupe de presse Prisma Media, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Cette signature fait suite à la période de négociations exclusives avec Gruner + Jahr-Bertelsmann, filiale de l’allemand Bertelsmann, annoncée mi-décembre.

Offrir « d’intéressantes opportunités »

« Le projet d’acquisition reste soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l’information-consultation des instances représentatives du personnel de Prisma Media ainsi qu’à la finalisation de la documentation juridique », a indiqué Vivendi. Et de préciser qu’une telle acquisition « offrirait d’intéressantes opportunités de collaboration au sein du groupe et de développement pour les titres de Prisma ». Les médias et l’édition constituent des axes de développement du groupe diversifié, qui a racheté en 2019 Editis, détenteur notamment des maisons Nathan, Robert Laffont ou Plon.

Prisma revendique la place de leader de la presse magazine en France, avec une vingtaine de publications dont Géo, Télé-Loisirs, Gala, Voici ou Femme Actuelle. Il est aussi le dernier des principaux groupes historiques sur ce secteur depuis le démantèlement des titres de Lagardère et de Mondadori France.

Vivendi, propriétaire notamment du groupe Canal+, a également acquis récemment une participation au sein de Lagardère, au cœur d’une bataille entre actionnaires et son dirigeant Arnaud Lagardère. Premiers actionnaires de Lagardère, Vivendi et Amber Capital veulent renverser le conseil de surveillance du groupe, et y être représentés en nommant quatre nouveaux membres. Or, Arnaud Lagardère refuse d’organiser l’assemblée générale extraordinaire qu’ils demandent. Une décision de la cour d’appel de Paris est attendue le 17 décembre. Début novembre, des salariés des différentes branches de Lagardère avaient manifesté leur inquiétude face au risque de démantèlement de leur groupe entre ses actionnaires.