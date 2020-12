La liberté de ton sur Canal+ n’est-elle plus qu’un lointain souvenir ? Une chose est sûre, il ne vaut mieux pas trop rire de CNews. Bertrand Usclat, le visage des vidéos parodiques Broute dans l’émission Clique, a demandé à retirer certains propos qu’il a tenus sur la chaîne d’information dans une interview au Monde parue le 12 octobre.

Le comédien qui jurait bénéficier d’une grande liberté de ton ajoutait toutefois un bémol. « Seule exception : interdiction de critiquer CNews. Et pourtant, reconnaît-il, il y aurait de quoi dire sur la ligne éditoriale de cette chaîne d’info en continu du groupe Canal+… ».

Deux mois après, ces propos n’apparaissent plus sur la version de l’interview en ligne. Arrêt sur image a mené l’enquête et écrit : « Le Monde a confirmé à ASI avoir retiré la phrase sur CNews dans la version numérique de l’article pour ne pas mettre Bertrand Usclat dans l’embarras. »

On ne rigole plus trop à Canal +. Ces dernières semaines, l'ambiance s'est encore alourdie : il semblerait que l'on ne puisse plus rien dire, en tout cas si cela concerne CNews et son présentateur-éditorialiste Pascal Praud.https://t.co/X1dM6BYZV8