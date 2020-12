Guillaume Meurice,le 5 avril 2017. — Lionel BONAVENTURE / AFP

La contre-attaque de France Inter n’a pas tardé ! Pascal Praud a lancé ce lundi ce lundi sur CNews une violente diatribe contre l’humoriste Guillaume Meurice à la suite d’un tweet moqueur sur les forces de l’ordre. « Pascal Praud n'est pas content ! Ça a gueulé hier sur CNews. Pourquoi il n'est pas content ? C'est la faute de Guillaume Meurice ! Il a fait un vilain tweet avant les manifs de ce week-end. On écoute mon Pascalounet tout chagrin », a lancé l’humoriste Daniel Morin dans son billet du 5/7 de France Inter.

Et de poursuivre : « Avec Pascal, tu ne touches pas aux flics, ça l'agace ! Il est sanguin. Faut pas toucher à l'ordre ! C'est honteux ! Et en plus, ça vient du sein de France Inter !».

« La dirlo est en télétravail depuis six mois »

Le comique a précisé que « Laurence Bloch n'était même pas au courant » des tweets du trublion de Par Jupiter : « La dirlo est en télétravail depuis six mois ! Elle est aux Bahamas !»

« Mais bon, on a compris. Pascal veut que Guillaume Meurice soit viré. Mais au fond, Pascal Praud, connaissez-vous bien Guillaume Meurice ?», a interpellé le chroniqueur de France Inter.

« Si les salauds de France Inter n'existaient pas, tu gueulerais sur qui ?»

« Meurice, il n'est pas humoriste. Tu te trompes ! Il est pire que ça. Il est humoriste de gauche ! C'est un gaucho de la pire espèce, ce mec. Un gaucho végétarien ! Les pires ! Vous voudriez qu'il soit viré, mais ça ne servirait à rien. Il répandrait son fiel ailleurs. Faut pas le virer Meurice, faut l'enfermer et le castrer !», a ironisé Daniel Morin.

Après avoir expliqué que Guillaume Meurice était en réalité un comique de droite sous couverture, Daniel Morin a conclu : « Mon Pascal, si Guillaume n'existait pas, si les salauds de France Inter n'existaient pas, tu gueulerais sur qui ? Tu gueulerais sur quoi ? »