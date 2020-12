Les quatre chiffres de l’année barrés d’une énorme croix rouge. Voilà la une de la prochaine édition du Time. Connu pour ses couvertures chocs, le magazine américain a levé le voile ce samedi sur l’un de ses derniers numéros de l’année, considérée alors comme « la pire de l’histoire ».

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC