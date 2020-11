Une de Society consacrées à l'affaire Dupont de Ligonnès. — F.Brenon/20Minutes

Que les lecteurs déçus de pas avoir réussi à mettre la main sur l’un des deux exemplaires de Society consacrés à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès se rassurent. Après son succès en kiosques cet été, l’enquête du magazine de société sera réunie dans un livre à paraître le 9 décembre, annonce ce mercredi les éditions So Lonely et Marabout.

Très étayée et révélant plusieurs éléments inédits concernant le passé du principal suspect de la tuerie de Nantes et celui de son entourage, l’enquête de Society, publiée en deux volets les 23 juillet et 6 août 2020, avait été vendue à 400.000 exemplaires, rencontrant un engouement du public « proche de la folie », selon les termes de Frank Annese, le patron de Sopress, éditeur du magazine.

Pas de nouveauté

C’est son contenu intégral (mais rien de plus) qui est reproposé à la lecture dans un ouvrage de 192 pages baptisé Xavier Dupont de Ligonnès, l’enquête.

Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d’avoir assassiné son épouse et ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes. L’affaire, non résolue dans la mesure où le père de famille n’a jamais été retrouvé, déchaîne depuis les passions. Le fugitif a-t-il réussi sa cavale ou s’est-il suicidé ? Les enquêteurs ne sont pas encore parvenus à répondre à la question.