Un magasin Decathlon, ici en Belgique (illustration) — ISOPIX/SIPA

L’entreprise préférée des Français prend position. L’information a été dévoilée par Sleeping Giants, un collectif « de lutte contre le financement du discours de haine. » Sur les réseaux sociaux, il a été annoncé que Décathlon retirait ses publicités de la chaîne CNews en cette fin d’année. Les raisons avancées seraient « l’orientation délétère de CNews [qui] ne peut plus être ignorée » et « parce que de plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours. »

Un engagement confirmé par Decathlon ce vendredi soir. « En effet, nous avons retiré nos publicités de CNews en cette fin d’année », a répondu la marque à la question d’un internaute s’interrogeant sur la véracité d’un possible boycott de la chaîne par l’enseigne de sport. L’entreprise n’a toutefois pas précisé si sa décision avait été motivée par la volonté de lutter contre la haine à la télévision.

Records d’audience à la pelle pour CNews

Cette annonce intervient moins de deux mois après un appel au boycott lancé suite aux propos d’Eric Zemmour sur les mineurs isolés. Fin septembre, le polémiste les avait qualifiés de « voleurs », « assassins » et « violeurs ». La chaîne, quant à elle, se porte mieux que jamais côté audiences.

Au mois d’octobre, CNews a signé son record historique depuis son changement de nom en 2017, à 1,8 % de PDA. Un score multiplié par 2,5 en seulement un an.