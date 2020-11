En mars 2017, au Trocadéro, à Paris, lors d'un hommage aux dix personnes ayant été tuées dans le crash sur le tournage de Dropped. — BERTRAND GUAY / AFP

Le directeur de production de l’émission Dropped, Nicolas Roussel, a été mis en examen le 7 octobre pour « homicides involontaires » après la mort de dix personnes dans le crash de deux hélicoptères sur le tournage en Argentine.

Le drame, survenu le 9 mars 2015 avait coûté la vie à plusieurs personnalités dont la navigatrice Florence Arthaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le boxeur médaillé olympique Alexis Vastine. Le concept de ce jeu d’aventure, d’origine suédoise et qui aurait dû être diffusé sur TF1, était de mettre en compétition deux équipes de quatre sportifs.

Dans l’enquête ouverte en France, les juges d’instruction ont d’abord placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté Nicolas Roussel, ainsi qu’ALP, société de production qui l’employait, spécialiste des jeux télévisés d’aventure.

Peter Högberg, un Suédois chargé de sécurité lors du tournage, avait lui été mis en examen pour «homicides involontaires» en février 2019.

« C’est enfin la vérité qui arrive »

Selon une source proche du dossier, les juges reprochent à Nicolas Roussel une « faute caractérisée » : avoir sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens, avoir fait sélectionner sur des critères principalement financiers plutôt que de compétence les pilotes et les hélicoptères finalement impliqués dans le crash, et n’avoir pas garanti aux passagers des conditions de sécurité normales pour leur transport. Cette mise en examen ouvre la voie à une mise en cause éventuelle d’ALP.

« Nicolas Roussel, tout comme les équipes d’ALP, demeure profondément bouleversé par l’accident qui a coûté la vie à leurs collègues, aux pilotes et à certains participants à l’émission et restent déterminés à démontrer qu’aucune faute dans l’organisation du tournage ne peut leur être reprochée », ont réagi les avocats de Nicolas Roussel et de la société de production, Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur.

« Pour nous tous, c’est enfin la vérité qui arrive. C’est magnifique. C’est un soulagement, vous n’imaginez pas. C’est dingue », a déclaré Gisèle Gilles, présidente de l’Association des proches des victimes du crash d’hélicoptères de Dropped et veuve d’Edouard Gilles, cameraman mort dans l’accident.

Plusieurs procédures d’indemnisation sont en cours en France. Une enquête pénale est également ouverte en Argentine.