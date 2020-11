JUSTICE Le quotidien suisse a publié fin octobre une enquête mettant en cause Darius Rochebin pour des paroles et des actes « déplacés » alors qu’il travaillait à la RTS

Le journaliste Darius Rochebin. — Thomas Braut / TF1

Darius Rochebin a déposé plainte contre le quotidien suisse Le Temps, ce lundi, pour diffamation. « Il est victime d’une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames, qui le présentent sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité », avancent, ses avocats Francis Szpiner et Vincent Solari dans un courrier adressé à l’AFP. Une enquête du journal helvétique publiée fin octobre, mettait en cause Darius Rochebin pour des paroles et des actes «déplacés» lorsqu’il travaillait en Suisse.

L’article décrivait par le menu des faits de harcèlement et des « comportements déplacés » au sein de la RTS, le groupe public de radio et de télévision suisse, commis par plusieurs hauts responsables. La majeure partie de l’enquête était consacrée à Darius Rochebin. Star de la RTS, ce dernier y a présenté le journal du soir pendant plus de 20 ans.

Selon les avocats du journaliste, « l’article incriminé mélange de prétendus éléments de sa vie privée, des propos anonymes, des ragots, avec des affaires d’un autre ordre liées à la RTS », et « il procède à un amalgame avec les accusations contre deux cadres de la RTS (dont les noms n’ont pas été publiés) et qui ont fait l’objet de plaintes et d’enquêtes internes en raison de l’autorité hiérarchique qu’ils exerçaient au sein de la RTS ».

Remplacé temporairement sur LCI

« Darius Rochebin n’a jamais bénéficié d’une quelconque loi du silence comme l’affirme faussement l’article incriminé », ajoutent-ils. « Aucune plainte n’a jamais été émise à son encontre, en vingt-cinq ans d’activité » à la radio-télévision suisse et il n’y occupait « aucune fonction qui lui donnait un pouvoir de décision hiérarchique », écrivent-ils encore.

« A aucun moment il n’a cherché à obtenir des relations non consenties ou illicites, ni procédé à des échanges de faveurs de quelque nature que ce soit », poursuivent les avocats, avant de conclure que leur client, bien que « très attaché à la liberté d’informer », « ne saurait accepter de voir son honneur ainsi mis en cause » et qu'« il place toute sa confiance en la justice ».

Après la publication de l’article, Darius Rochebin, qui a rejoint à la rentrée LCI pour présenter tous les soirs un entretien avec une grande personnalité, s’est retiré temporairement de l’antenne. La chaîne du groupe TF1 a confié son émission pour quelques semaines à Elizabeth Martichoux.