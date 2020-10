Des fleurs déposées devant le collège où enseignait le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. — Michel Euler/AP/SIPA

Alors que la nouvelle de l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine a été connue vendredi en fin d'après-midi, les deux principaux JT auraient-ils omis d’annoncer l’information à leurs spectateurs ? Daniel Riolo, chroniqueur sur RMC, s’est étonné vendredi soir de ne pas voir l’attentat dans les deux émissions.

« Les JT de TF1 et France 2 ne parlent pas de l’attentat du jour ?, s'est-il interrogé sur Twitter. J’ai raté quelque chose ? C’est devenu si banal que c’est plus à la une ? Non impossible, j’ai dû rater quelque chose… » Son message avait été liké plus de 2.000 fois samedi.

FAKE OFF

Un tour sur les replays des deux JT permet d’en avoir le cœur net : les rédactions de TF1 et France 2 ont bien couvert l’attentat qui a visé un professeur d’histoire-géographie vendredi. La chaîne du service public a ouvert son journal sur cette information, avant d’y revenir en fin de programme, avec notamment des interventions de journalistes sur place et en plateau.

Sur TF1, le sujet a fait l'ouverture d’une édition spéciale, diffusée quelques minutes avant le journal télévisé vendredi soir, ainsi que celle du journal télévisé. La rédaction est également revenue sur les faits à la fin de ce programme.

Samuel Paty, 47 ans et père de famille, a été tué vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Le suspect du meurtre de ce professeur d’histoire-géographie était réfugié en France et inconnu des services de renseignement, a annoncé ce samedi le procureur général du Parquet national antiterroriste.