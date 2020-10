Adil Rami à Clairefontaine, en novembre 2018. — FRANCK FIFE / AFP

Adil Rami va endosser le maillot de consultant. Le défenseur du Boavista FC, ancien joueur de l’OM, rejoint l’équipe de Top of The Foot, l’émission de la tranche 18h-21h sur RMC.

« Premier champion du monde 2018​ à devenir consultant dans un média, il interviendra dès la semaine prochaine pour le début de la nouvelle saison de la Champions League », annonce la radio dans un communiqué envoyé vendredi aux médias.

Une équipe d’anciens joueurs

Le footballeur s’ajoute à la liste d’anciens joueurs participant à Top of The Foot : Eric di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis, Emmanuel Petit et Mathieu Valbuena.

Animé par Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre, l’émission traite, du lundi au jeudi et pendant trois heures, de l’actualité du ballon rond tout en laissant la parole aux auditeurs.