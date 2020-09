Le JT de Jean-Pierre Pernaut est celui qui parle le plus des retraites et du troisième âge. — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Stupeur et tremblement. Le visage du JT de 13h de TF1 va disparaître de cette tranche, mais pas de la chaîne. Selon Le Figaro ce mardi, Jean-Pierre Pernaut quittera son poste juste avant Noël. Une information confirmée par la chaîne auprès de l’AFP. La décision aurait été prise lundi soir.

Le présentateur vedette quitte le journal qu’il présente depuis 1988, pour se consacrer à d’autres projets au sein de la chaîne, a confirmé à l’AFP un porte-parole de TF1. Jean-Pierre Pernaut en a profité mardi pour annoncer cette information à tous ses abonnés sur Twitter.

Une émission sur LCI

« J’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau de ce journal dès la fin de cette année », indique-t-il avant d’égrainer tous les projets qui continuent de lui tenir à cœur : « SOS Village et l'élection du plus beau marché de France ». « On prépare un nouveau grand magazine sur les richesses infinies de notre terroir, un nouveau programme digital où je vous retrouverai régulièrement comme dans une nouvelle émission qui me ressemblera sur LCI », poursuit-il sans en dire plus. Un beau programme à venir.

En 2018, Jean-Pierre Pernaut a fêté ses 30 ans sur ce JT. Il présente la « petite messe » de l’info, tous les jours de la semaine sur TF1 à 13h. Arrivé sur la première chaîne dès la création de la chaîne en 1975, le journaliste a pris les rênes du 13 heures le 22 février 1988, en remplaçant discret du mythique duo formé alors par Yves Mourousi et Marie-Laure Augry.