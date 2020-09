Au bord du burn-out, Karine Le Marchand passe en mensuel sur RTL

Laurent Baffie et Karine Le Marchand animent On ne répond plus de rien sur RTL. — RTL

« Je m’en sors pas ! » Fidèle à elle-même, Karine Le Marchand n’a pas tourné autour du pot pour annoncer que son émission de radio, On ne répond plus de rien avec Laurent Baffie, allait passer en mensuel, et non plus en hebdo. « Malgré des débuts sur des chapeaux de roues sur RTL, On ne répond plus de rien va passer en mensuel, sans doute le samedi après-midi, explique-t-elle, face caméra, dans une vidéo postée sur Instagram. A cause de la COVID, La France a un incroyable talent a été reculée, L’amour est dans le pré aussi, les montages d’Opération renaissance aussi… et je n’y arrive pas. »

L’animatrice confie qu’elle se sentait partir à bosser jour et nuit, et que ce n’était plus possible : « J’ai demandé à mes patrons d’alléger ma charge de travail. Ils ont été juste formidables. (…) Quand je leur ai dit que je frôlais le burn-out, ils m’ont dit : "Karine, rien de mieux que la santé et le moral". » Plutôt que d’arrêter l’émission, ils ont décidé ensemble de partir sur un autre rythme, une mensuelle, à partir du 24 octobre. Karine Le Marchant aura ainsi le temps de tourner ses émissions de télé, ainsi que de « dormir et voir ma famille de temps en temps ».​