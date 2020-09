Denis Robert, journaliste et ecrivain francais. — BALTEL/SIPA

La web TV Le Média a demandé au journaliste Denis Robert de renoncer à son poste de directeur de la rédaction, sa fonction étant « incompatible » avec une réorganisation de la chaîne, la direction lui reprochant aussi d’avoir instauré un « climat de mal-être ». Denis Robert, connu pour ses révélations sur le scandale Clearstream dans les années 2000, avait remplacé Aude Lancelin en avril 2019 à la tête de la rédaction du Média, une web TV de gauche financée par ses souscripteurs.

« Ça se passe très mal entre lui et la rédaction »

Vendredi, la direction de la chaîne a demandé au journaliste de ne « plus exercer » cette fonction. Pour le président de l’entreprise de presse Le Média, Julien Théry, « l’existence d’un directeur de la rédaction n’est pas compatible avec le projet de réorganisation » de la chaîne, aujourd’hui association financée par ses souscripteurs, qui doit se transformer en coopérative. Ce poste est donc supprimé, et « structurellement », cette décision « n’est pas liée à la personnalité de Denis », a affirmé Julien Théry, son employeur. « Il n’a jamais été question de demander à Denis de quitter Le Média, où il a toute sa place »

« Depuis le début, le projet du Média est un projet collectif, avec un idéal de collégialité dans la gouvernance », supposant une absence de directeur de la rédaction, a-t-il développé. Mais « il y a d’autant plus une volonté de supprimer ce poste que ça se passe très mal entre lui et la rédaction », a-t-il ajouté, parlant d’un « climat de mal-être qui règne dans l’équipe ». Et « de facto, Denis Robert n’occupait plus sa fonction depuis six mois ».

De son côté, la Société des journalistes du Média a évoqué, dans un communiqué, un « climat délétère » que les méthodes de management de Denis Robert auraient instauré. Sollicité par l’AFP, Denis Robert n’avait pas répondu dans l’immédiat.