Pourquoi Donald Trump demande le licenciement d'une journaliste de Fox News

« Jennifer Griffin devrait être virée pour ce genre de reportage. Elle ne nous a même pas appelés pour une réaction. Fox News c’est plus ce que c’était », a tweeté tard vendredi soir le président américain, remonté contré la chaîne – un temps son média de prédilection – et leur journaliste chargée des questions liées à la sécurité nationale, Jennifer Griffin.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone!