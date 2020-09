PRESSE ECRITE L’animateur et chroniqueur va traiter de ses domaines de prédilection : l’histoire et les têtes couronnées

Stéphane Bern visite le Chateau de By en septembre 2019 — KAMIL ZIHNIOGLU/SIPA

On le verra donc à la radio, à la télé et dans la presse écrite. Après avoir été recruté cet été par Europe 1, Stéphane Bern rejoint un deuxième média du groupe Lagardère : Paris Match. Selon l’hebdomadaire, l’animateur va apporter son expertise en matière d’histoire et de têtes couronnées.

Neuf ans sur RTL

« Stéphane Bern rejoint la rédaction de Paris Match en qualité d’éditorialiste associé », a précisé mardi l’hebdomadaire. « C’est une grande fierté d’entrer dans la famille des plumes de Match », s’est pour sa part enthousiasmé le chroniqueur.

Outre ses émissions dont « Secrets d’histoire » sur France 3, Stéphane Bern anime également depuis la rentrée une nouvelle émission quotidienne sur Europe 1, « Historiquement vôtre », avec Matthieu Noël. Il vient de rejoindre la station de radio généraliste de Lagardère, après avoir été animateur pendant neuf ans sur RTL.