RADIO Karine Le Marchand et Laurent Baffie coanimeront un talk-show, « On ne répond plus de rien », sur RTL, les samedis à 10h

Laurent Baffie et Karine Le Marchand animent On ne répond plus de rien sur RTL. — RTL

Mise à jour 25/08/2020 à 19h17: RTL reporte le lancement de l'émission à un samedi ultérieur.

Le communiqué de presse promet « un talk-show explosif ». Samedi, à 10h, Karine Le Marchand, en binôme avec Laurent Baffie​, présentera la première d’On ne répond plus de rien sur l’antenne de RTL.

« C’est une case très écoutée, j’ai super-peur parce que je n’ai pas encore intégré les codes à appliquer, ce n’est pas la même façon de travailler en radio qu’en télé. J’espère que les auditeurs seront indulgents les premières semaines, le temps que je chope le rythme », confiait, modeste, l’animatrice la semaine dernière lors de la conférence de presse de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré.

« Il m’en a mis plein la tête »

Chaque semaine, deux personnalités seront invitées – Elsa Zylberstein et François Berléand essuieront les plâtres du premier numéro. « Ce sera une émission extrêmement positive, assure Karine Le Marchand. En cette période très angoissante, les artistes, les créatifs, ceux qui ont choisi un chemin pas évident… ont des ressorts de résilience qui peuvent nous aider. A travers leurs portraits rapides, ils nous donneront leurs clés pour voir toujours le verre à moitié plein. Il me semble que ce qu’ils ont mis en place, plus ou moins consciemment dans leur façon d’être, peut servir aux auditeurs dans leurs moments de doute. »

La zénitude de cette approche très « développement personnel » sera sans doute contrariée par le mordant de Laurent Baffie. La présence du sniper de la vanne « garantit que les invités qui auront accepté de venir ont de l’autodérision, souligne l’animatrice. Il ne va pas les louper et il ne me loupera pas non plus. On a fait un pilote [une émission test], il m’en a mis plein la tête, c’était très drôle. » De L’amour est dans le pré à la récolte de vacheries, il n’y a qu’un pas.