Rokhaya Diallo intègre le « Washington Post Global Opinions »

NOMINATION La journaliste et réalisatrice française Rokhaya Diallo va écrire mensuellement sur les problématiques de racisme et de sexisme

La journaliste Rokhaya Diallo — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Une voix française qui s’exporte outre-Atlantique. La journaliste et réalisatrice française Rokhaya Diallo a été nommée contributrice de la section de Global Opinions du quotidien américain Washington Post. L’autrice du documentaire Où Sont Les Noirs ? écrira chaque mois « ses points de vue sur les actualités liées aux problématiques de racisme et de sexisme », explique le quotidien américain.

« Rokhaya est une des personnalités publiques les plus importantes en France pour son travail éclairant sur les inégalités raciales et de genre. Engagés à offrir à nos lecteurs une compréhension des questions sociétales a travers le monde, nous sommes heureux de présenter son point de vue crucial sur ces questions en Europe et au-delà », explique Eli Lopez, rédacteur en chef pour Global Opinions, dans les colonnes du Washington Post.