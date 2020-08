«Les Témoins d'Outre-mer» est un magazine d'actualité quotidien et participatif, diffusé sur France Ô depuis 2016. — Facebook/Les Témoins d'Outre-mer/FranceÔ

Écran noir. Le gouvernement a tranché sur le sort de France Ô. La chaîne, dédiée aux Outre-mer, cessera d’émettre le 23 août prochain.

Une décision prise dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public, présentée en 2018, et au vu des faibles parts d’audiences (évaluées à 0,3 %) de la chaîne disponible sur le Canal 19 de la TNT. « La représentation des territoires et des habitants ultramarins doit trouver sa juste place au sein de l’audiovisuel public, non pas à la périphérie – comme c’est le cas aujourd’hui à travers la chaîne France Ô dont l’audience reste encore trop confidentielle, mais par une intégration au sein de la programmation de l’ensemble des autres chaînes de France Télévisions », avait justifié l’ex-Premier ministre Edouard Philippe.

Pour compenser cette perte, France Télévisions s’est engagé dans un « pacte de visibilité », garantissant « garantir durablement la présence des outre-mer au centre de l’offre de l’audiovisuel public ». Ainsi, les chaînes France 2 et France 3 devront proposer des programmes traitant de l’Outre-mer à des heures de grande écoute. De plus, le groupe a lancé le portail numérique Outre-mer La 1ère, « une véritable fenêtre sur tous les Outre-mer », a fait valoir la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour assurer « la continuité territoriale ». Des projets qui ne rassurent pas totalement les membres du collectif de salariés #SauvonsFranceÔ, toujours mobilisés contre la suppression de la chaîne et inquiets concernant la visibilité des Outre-mer.

JT ultramarins, émissions culinaires, magazines d’investigation, telenovelas, compétitions sportives, documentaires, concerts… Depuis sa création en 2005, France Ô (ex-RFO) offre des programmes divers et variés sur les départements et collectivités qui composent l’Outre-mer.

Êtes-vous téléspectatrice ou téléspectateur de France Ô ? Avez-vous découvert les Outre-mer grâce à la chaîne ? Quels sont vos meilleurs souvenirs sur la chaîne ? Quelles sont vos émissions favorites ? Vos animatrices et animateurs préférés ? Que pensez-vous de la suppression de la chaîne ? Êtes-vous inquiets pour la représentation des Outre-mer dans les médias ? Au contraire, trouvez-vous que c’est une bonne idée de supprimer la chaîne pour plus de visibilité des Outre-mer sur le service public ? Vous pouvez témoigner dans le formulaire en fin d’article.