Bertrand Chameroy intègre Europe 1 pour la rentrée 2020 — PJB/SIPA

Grand retour de Bertrand Chameroy dans le paysage médiatique ! Après quatre années aux côtés de Cyril Hanouna dans le programme Touche pas à mon poste entre 2012 et 2016, l’animateur intègre l’émission Culture Médias de Philippe Vandel sur Europe 1 à compter du 24 août. La matinale sera rythmée par l’animateur avec une chronique quotidienne intitulée « L’écran de veille » et dont la mission sera de décrypter un instant télé de la veille. « Je ne me cantonnerai pas aux programmes télé classiques, pour élargir aux plateformes comme Netflix », s’est justifié le journaliste cité par Le Parisien. « Bertrand a une bonne plume et de l’esprit » a confié Constance Benqué, patronne du pôle News du groupe Lagardère dans Le Parisien.

Très heureux de retrouver @Europe1 et de rejoindre @E1CultureMedias aux côtés de @PhilippeVandel et sa team ! À lundi 😉 https://t.co/egGHkfO7xY — Bertrand Chameroy (@bchameroy) August 17, 2020

Parmi les nouveaux talents de la rentrée, Pascale Clark s’installe également à l’antenne et sera aux commandes de l’émission « En balade avec » dans laquelle un artiste livrera ses confidences à l’animatrice.

« Nous voulons incarner la modernité », a assuré Constance Benqué. Ce début de saison s’annonce prometteur pour la radio qui, lourdement touchée par la crise du Covid-19, enregistrait une part d’audience très basse sur la période du 11 mai au 5 juillet avec quelque 2,4 millions d’auditeurs en moyenne.