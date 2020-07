Le rappeur britannique Wiley sur le tapis rouge des BRIT Awards en 2017 — NIKLAS HALLE'N/AFP

« Nous condamnons fermement l’antisémitisme [et] sommes désolés de ne pas avoir agi suffisamment rapidement » : après s’être retrouvé sous le feu des critiques, Twitter vient de fermer le compte du rappeur britannique Wiley six jours après la publication par celui-ci de messages antisémites.

Wiley, considéré comme l’un des pionniers de la musique grime, a dans un premier temps été banni de Twitter et d’Instagram pendant sept jours après une série de commentaires, ensuite supprimés, sur lesquels la police a lancé une enquête.

« Trop peu, trop tard »

Le réseau social a présenté ses excuses mercredi pour avoir tardé à agir contre « des violations répétées de notre politique en matière de contenus haineux », a déclaré un porte-parole de Twitter.

L’association de lutte contre l’antisémitisme The Campaign against antisemitism s’est réjouie que Twitter ait fini par agir, tout en estimant que le réseau social a fait « trop peu, trop tard ». « C’est au moins un début pour ce réseau social profondément irresponsable », a ajouté l’association dans un communiqué. Par ailleurs, la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel avait écrit aux géants des réseaux sociaux pour demander pourquoi ces messages étaient restés visibles plus de douze heures avant d’être retirés.