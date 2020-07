L. Be.

Eugenie Bastie, journaliste et essayiste francaise. — BALTEL/SIPA

Une nouvelle recrue controversée chez CNews. Selon des informations de L’Obs lundi, Eugénie Bastié va devenir éditorialiste sur la chaîne d’information en continu à partir de la rentrée. La journaliste conservatrice du Figaro, jeune visage d’une droite dure, quitte donc BFMTV.

CNews assume son virage très à droite après l’arrivée houleuse d'Eric Zemmour la saison dernière. Et la chaîne du groupe Canal+ ne s’arrête pas là puisqu’elle aurait engagé des discussions avec Marion Maréchal. Selon L’Obs, l’ancienne députée frontiste ne s’est pas encore décidée.

En octobre dernier, Canal+ avait recruté Eric Zemmour dans l’émission quotidienne Face à l’info. Et ce, en dépit de l’intense controverse déclenchée par son discours très virulent sur l’islam et l’immigration prononcé fin septembre à la Convention de la droite, et la confirmation en septembre d’une condamnation judiciaire pour « provocation à la haine religieuse ».