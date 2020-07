Karine Le Marchand en duo avec Laurent Baffie le samedi sur RTL

Karine Lemarchand à la soirée du 16e Gala «Musique contre l'oubli» d'Amnesty International au Théâtre des Champs Elysées. Paris — BENAROCH/SIPA

Karine Le Marchand et Laurent Baffie vont présenter à la rentrée un talk-show le samedi matin sur RTL, appelé On ne répond plus de rien, a annoncé la radio ce lundi. Chaque samedi de 10h à 11h30 sur RTL, l’animatrice de L’Amour est dans le pré (M6) « présentera un talk-show impertinent autour d’invités qui font l’actualité », accompagnée de l’ancien sniper de Thierry Ardisson, Laurent Baffie, « réputé pour sa répartie et son humour grinçant », explique RTL dans un communiqué.

Les deux animateurs participaient déjà aux Grosses têtes sur la station rouge et blanche. « Aujourd’hui j’ai la chance d’avoir mon émission, avec à mes côtés un ami qui me fait hurler de rire et que j’admire, Laurent Baffie », s’est réjouie Karine Le Marchand. « Lui le pessimiste cynique, moi résolument optimiste, avec nos invités et les auditeurs, nous allons rire et apprendre de nos visions du monde. »

« Son duo avec Laurent Baffie s’annonce explosif »

On ne répond plus de rien remplace l’émission musicale Stop ou encore, animée par Vincent Perrot, qui va animer une émission sur le cinéma, le dimanche de 14h à 15h30. Le samedi matin, Karine Le Marchand retracera les moments forts de la vie de ses invités entre interviews, surprises et jeux avec les auditeurs.

« Ses talents d’animatrice, son humour et son empathie feront des merveilles. Son duo avec Laurent Baffie s’annonce explosif », a souligné Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe M6, le propriétaire de RTL. Cette nouvelle émission vient s’ajouter aux nombreux changements déjà annoncés sur la grille de RTL, toujours engagée dans un duel serré avec France Inter pour la suprématie des audiences radio (les deux stations étaient à égalité en part d’audience dans la dernière vague de Médiamétrie, mais Inter est devant en nombre d’auditeurs).

L’émission de Stéphane BernA la bonne heure va être remplacée par un jeu présenté par Bruno Guillon tandis que Sidonie Bonnec, Thomas Hugues et Jacques Pradel ont quitté la radio.