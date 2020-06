« 20 Minutes » reste la deuxième marque de presse en nombre de lecteurs

AUDIENCES PRESSE Vous êtes chaque mois 22,8 millions à lire les articles de « 20 Minutes » au format papier ou numérique, selon l’étude ACPM One Next Global 2020 publiée ce jeudi

Photo d'illustration «20 Minutes». — F. Randanne / 20 Minutes

On vous adresse des millions de mercis ! Vous êtes 22,8 millions à lire 20 Minutes chaque mois, sur l’ensemble de nos supports. C’est ce que révèle l'étude ACPM One Next Global 2020, rendue publique ce jeudi.

Dans la lignée du précédent sondage publié cet automne, 20 Minutes reste la deuxième marque de presse française derrière Le Figaro (près de 26 millions de lecteurs) et devant Le Parisien – Aujourd’hui en France (22.5 millions).

Les trois-quarts du lectorat sur le numérique

On s’en réjouit aussi : avec 3,3 millions de lecteurs du print chaque jour, 20 Minutes s’impose comme le leader de la presse quotidienne française. Notre titre devance Le Parisien – Aujourd’hui en France et Le Monde (2,3 millions de lecteurs chacun). C News, l’autre quotidien gratuit, se classe quant à lui quatrième avec 1,6 million de lecteurs.

Enfin, si vous lisez cet article, on parle de vous : plus des trois quarts (77 %) du lectorat de 20 Minutes consulte les supports numériques c’est-à-dire le site et/ou l’appli. Par ailleurs, plus de la moitié (53 %) d’entre vous nous lisez aussi bien en version papier qu’en numérique. Merci pour cette fidélité !