Camille Combal en pleurs fait ses adieux à Virgin Radio

DER DES DERS #LaDerDeCamilleCombal a fini en confettis et feux d’artifice, avec une flopée de messages de stars et de remerciements des internautes

L'animateur Camille Combal. — CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Après six années passées à Virgin Radio, Camille Combal a rendu le micro en pleurs ce vendredi… L’animateur star de la station qui officiait tous les matins de 7 heures à 10 heures a remercié chaque membre de son équipe, dans une atmosphère pleine d’émotion.

« On a fait le boulot, regardez comme c’est beau. C’est une très belle émission que vous m’avez réservée », a-t-il dit. « On va faire la fête avec toute l’équipe qui va beaucoup me manquer. J’ai à peu près 25 minutes de "au revoir" à faire », a prévenu Camille Combal.

Foule de remerciements

La Der des Ders de Camille Combal était émaillée de surprises, avec des invités surprises comme Dave et des messages enregistrés de Cyril Lignac, Dua Lipa, Clara Luciani ou encore Mireille Mathieu. Elle s’est terminée avec une flopée de confettis de feux d’artifice et de musique :

Quel honneur 😱🥰 Dave est notre invité mystère 👤 pour #LaDerDeCamilleCombal 💙 pic.twitter.com/7xygJ0GCeQ — @VirginRadiofr (@VirginRadiofr) June 26, 2020

Sur les réseaux sociaux, les internautes s’en sont donnés à cœur joie avec le hashtag #LaDerDeCamilleCombal, lui adressant une foule de remerciements et de compliments :

Bon bah voilà c’est fini... 😢 ces réveils tous ensemble vont nous manquer @CamilleCombal 💛

J’ai versé ma larme en écoutant tes remerciements.. si tu savais comme nous on te remercie.. on sera toujours là c’est promis ! #LaDerDeCamilleCombal #MerciCamilleOnTaime pic.twitter.com/uVJimDVlWz — Aurélie.. (@Aureelie_) June 26, 2020

Camille Combal avait assuré en mai dans une interview au Parisien avoir préféré « arrêter au bon moment » et n’avoir « aucun autre projet radio ».

On le retrouvera à la rentrée chez TF1 avec Qui veut gagner des millions et une nouvelle saison de Danse avec les stars et de Mask Singer. Sur Virgin Radio, c’est Manu Payet qui le remplacera le matin.