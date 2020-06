Avec « Reels », Instagram veut faire de vous une star mondiale — Instagram

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité, baptisée « Reels », pour une première phase de test en France, en Allemagne et au Brésil.

En cliquant sur ce nouveau bouton, vous accéderez à tout un catalogue de chansons, d’effets et d’options qui vous permettront de créer de courtes vidéos éditées et montées à volonté.

Une nouvelle fonctionnalité qui pourrait faire de vous une star mondiale.

Gagner votre vie avec Instagram, c’est plus ou moins le rêve que veut vous voir réaliser le réseau social. Dès le mercredi 24 juin, l’appli au milliard d’utilisateurs lance « Reels », une nouvelle fonctionnalité destinée uniquement à la France, à l’Allemagne et au Brésil pour le moment. Alors que 45 % des vidéos postées le mois dernier duraient moins de 15 secondes, l’entreprise a décidé de travailler davantage sur cet aspect en ajoutant un nouvel onglet qui, soyons honnêtes, nous rappelle un peu TikTok. Explications.

Lorsque vous glisserez votre doigt vers la fonction caméra intégrée à Instagram, vous verrez désormais un nouveau bouton intitulé « Reels ». En cliquant dessus, vous accéderez à tout un catalogue de chansons, d’effets et d’options qui vous permettront de créer de courtes vidéos éditées et montées à volonté. La particularité réside dans le lieu de destination de la vidéo. Au choix, vous déciderez de la partager dans votre fil d’actualité ou bien directement dans l’onglet « Explorer », la rendant ainsi visible aux yeux du monde entier.

Si cette nouvelle fonctionnalité nous rappelle TikTok, c’est parce qu’elle utilise notamment la même fonction de « scroll » pour passer d’une vidéo à une autre. A l’instar de l’application chinoise, il est également possible de reprendre le son ou l’effet d’une vidéo pour l’appliquer à ses propres contenus. Et tout comme elle, vous pouvez créer un buzz mondial en une vidéo seulement.

Une collaboration avec des influenceurs pour son lancement

« Tout le monde peut se faire découvrir dans “Explorer”. C’est une vaste scène pour les créateurs qui peuvent se produire devant un auditoire international », explique Tessa Lyons-Laing, Director of Product d’Instagram. En choisissant de mettre autant en avant les contenus sur l’application, Instagram a une volonté : « transformer sa passion en travail et découvrir la nouvelle génération de talents. »

Pour tester cette nouvelle section, le réseau social a fait appel à des personnalités populaires en ligne telles que Bilal Hassani, Nawell Madani, Issa Doumbia, Studio Danielle, Riles ou encore Wejdene. Riadh (et ses près de trois millions d’abonnés) a lui aussi pu découvrir en avant-première ce bouton flambant neuf. « Je perçois ça comme une nouvelle manière pour nous d’élargir notre communauté, explique-t-il. Ça va donner la chance à de nouveaux créateurs de contenus de se faire remarquer, ce sera plus diversifié, et on va pouvoir tenter des choses. »

« Lorsque l’on se rend sur Instagram, c’est en général pour deux choses : partager sa vie avec sa famille et ses amis, et divertir les gens », relate Tessa Lyons-Laing. Désormais, il ne vous reste plus qu’à prendre votre téléphone pour devenir connu d’un milliard de personnes dans le monde entier. Et tout ça en moins de 15 secondes. Ça fait rêver.