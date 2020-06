L'avocat Eric Dupond-Moretti en 2018, en marge du procès en appel de Jérôme Cahuzac. — SEVGI/SIPA

C’est l’une des surprises du mercato médias. A la rentrée, Europe 1 accueillera Eric Dupond-Moretti sur son antenne. L’avocat pénaliste médiatique livrera du lundi au vendredi un billet d’humeur, à 7 h 50, dans la matinale de Matthieu Belliard.

« La verve, le franc-parler, l’humanisme et la passion pour les mots d’Eric Dupond-Moretti seront au service de ce nouveau rendez-vous », avance Constance Benqué, présidente de Lagardère News, dans un communiqué adressé aux médias ce lundi. Elle ajoute que l’avocat aura « carte blanche ».

« La "moraline" envahit tout »

« Cet espace de liberté, je ne pouvais pas ne pas le prendre », a assuré Eric Dupond-Moretti au JDD.

« On vit dans une époque sans nuance. Je ne vous cache pas qu’il m’arrive de me lever de mauvaise humeur, agacé par la "moraline" qui envahit tout, ce monde contemporain où ne restent que le blanc et le noir », a-t-il déclaré, affirmant préférer « débattre plutôt que [se] battre ».