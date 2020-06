MERCATO L’humoriste et comédien officiera tous les matins de 7 heures à 10 heures dans « Virgin Tonic »

Manu Payet remplace Camille Combal sur Virgin Radio. — Aurelie Lamachere/SIPA

Manu Payet remplacera Camille Combal sur Virgin Radio à la rentrée.

Humoriste, acteur, réalisateur… Manu Payet renoue avec la radio après plusieurs années d’absence.

Manu Payet va devoir réapprendre à se lever tôt. A la rentrée prochaine, il animera Virgin Tonic, la matinale (7h-10h) de Virgin Radio que présentait Camille Combal depuis 2014. Fin mai dernier, l’animateur de TF1 (Danse avec les stars, Qui veut gagner des millions etc.), avait annoncé mettre un terme à cette aventure après six ans de bons et loyaux services.

Ce sera donc un challenge de taille pour Manu Payet. L’humoriste, acteur et réalisateur devra succéder au drôlissime Camille Combal, et maintenir des audiences que l’animateur de Virgin Tonic avait nettement fait progresser, comme le rapporte Puremédias. Mais on peut faire confiance à Manu Payet pour ambiancer les lève-tôt de la radio, un média avec lequel il renoue après plusieurs années d’absence.

Des débuts sur les ondes

C’est à la Réunion que Manu Payet fait ses premières armes sur les ondes avec NRJ Réunion, avant de rejoindre en 2000 l’antenne de NRJ Paris en métropole. C’est d’ailleurs sur l’île où il est né et a grandi que Frédéric Pau, le directeur délégué de Virgin Radio a fait sa connaissance. « Il y a 20 ans, j’ai eu la chance de rencontrer Manu Payet à la Réunion. Nous nous étions promis de revivre une aventure radiophonique ensemble… 20 ans après, le moment est venu pour lui de nous rejoindre sur Virgin Radio. Alors bienvenue chez Virgin, Manu », explique-t-il dans un communiqué de presse.

Sur NRJ il officie sur les cases du midi puis du soir, notamment la libre antenne My NRJ de 19h à minuit, avant de rejoindre la matinale du 6/9 à laquelle il participe pendant plusieurs années. En 2007 il se voit confier Le Sunday Fraise, le dimanche de 7h à 10h aux côtés de Mathieu Oullion, une émission qui s’arrête à la fin de la saison. Donc si certains en doutaient (on ne sait jamais), oui, Manu Payet sait se lever tôt.

Des premiers pas sur scène

Après quelques apparitions télé sur les chaînes Comédie ! (Starloose Academy) ou sur France 2 avec Laurent Ruquier, ainsi que la coécriture de sketchs pour Elie Semoun, il se lance en solo dans une carrière d’humoriste, avec un premier spectacle en 2007 et 2008.

Sur scène, il retrace son parcours, son départ pour la métropole et confesse notamment sa peur de l’avion, dans un sketch qui devrait parler à de nombreux phobiques. Dix ans plus tard, il revient avec un autre one-man-show baptisé Emmanuel pour lequel il reçoit une nomination au Molière de 2018 du meilleur spectacle d’humour.

A la fin des années 2000 Manu Payet se lance aussi au cinéma où il double notamment la voix de Po dans Kung-Fu Panda (un film d’animation drôle mais qui fait un peu pleurer aussi), et joue dans de nombreux films comme Radiostars (décidément), ou Tout ce qui brille d’Hervé Mimran et Géraldine Nakache, dont il partage quelque temps la vie.

Un passage derrière la caméra

Avant de remettre un pied à la radio, les dernières années de Manu Payet ont été sous le signe du cinéma, notamment en tant que coréalisateur avec Rodolphe Lauga en 2014 de la comédie Situation romantique : C’est compliqué. Il joue également dans plusieurs films, entre autres aux côtés de JoeyStarr dans Les Gorilles (2015), dans Gangsterdam (2017), et tout récemment dans Selfie avec Blanche Gardin, Max Boublil et Elsa Zylberstein.

Côté animation, il se voit confier en 2018 la délicate tâche de présenter les César sur Canal+, et offre probablement l’une des meilleures reprises de Basique d’Orelsan, dans un clip de présentation en amont de la cérémonie.

Animateur, comédien, humoriste… Manu Payet semble avoir toutes les armes pour succéder à Camille Combal. « Une personnalité aussi talentueuse que sympathique qui saura mettre ses multiples facettes au service de nos auditeurs et de ce rendez-vous incontournable. Je suis convaincue qu’il saura réveiller nos auditeurs avec la bienveillance, l’humour et la proximité qui le caractérisent », a estimé dans un communiqué Constance Benqué, présidente de Lagardère News, détenteur de la radio.

On souhaite donc bonne chance à Manu Payet pour cette nouvelle aventure, et bon courage pour les réveils difficiles.