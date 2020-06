SECOND POTEAU, MEDIAPROOO Les deux commentateurs de TF1 participeront à la Ligue 1 grâce au partenariat entre Mediapro et la Une

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu en 2016, sur un plateau de LCI — IBO/SIPA

Ils seront, une fois de plus, aux premières loges des plus grands matchs. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, qui ont fait vibrer plus de 20 millions de Français sur TF1 durant les Coupes du monde de football masculine et féminine, officieront dès la reprise de la Ligue 1 sur la nouvelle chaîne Téléfoot, fruit d’un accord inédit entre les groupes TF1 et Mediapro.

Les deux mastodontes audiovisuels précisent que les commentateurs seront les voix d’une vingtaine de matchs de L1 diffusés le dimanche soir, dont les « dix plus belles affiches de la saison. » Pour les écouter, il faudra souscrire à un abonnement vendu au prix d’environ 25 euros par mois.

Le lancement de Téléfoot prévu pour le mois d’août

Mediapro, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, a annoncé mardi que sa future chaîne s’appellera Téléfoot, grâce à un partenariat original avec le groupe TF1, qui l’autorise à utiliser le nom du célèbre magazine dédié au ballon rond. La nouvelle chaîne commencera à émettre au mois d’août, à l’occasion de la reprise des championnats de football français. Le nouveau calendrier officiel, bousculé par la crise du coronavirus, prévoit un redémarrage de la L1 le 23 août, et celui de la L2 le 22 août.