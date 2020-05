La scène, incroyable, a été filmée par la caméra d’une équipe de la chaîne américaine d’informations en continu CNN. Et pour cause, cette équipe était la première concernée. Les journalistes ont été arrêtés par la police vendredi matin alors qu’ils couvraient en direct à Minneapolis la troisième nuit de violences consécutives à la mort d’un homme noir, George Floyd, lors d’une interpellation violente.

A CNN crew was arrested while giving a live television report in Minneapolis, where the crew was covering ongoing protests over the death of George Floyd. They had clearly identified themselves as press. https://t.co/QklqlJm7mD pic.twitter.com/0xreuTPuWS