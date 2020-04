Christine Bravo, en 2010. — IBO/SIPA

Ils ne se font plus la tête. En 2016, Christine Bravo avait quitté la bande des Grosses Têtes. « Elle s’est fâchée bêtement, par orgueil. Mais elle revient quand elle veut, je ne suis pas rancunier », avait déclaré le présentateur Laurent Ruquier à l’époque.

Ce retour a fini par se concrétiser. L’animatrice a rejoint l’émission de RTL ce lundi. Le confinement a contribué à apaiser la brouille. « On a eu envie de réconciliation », a expliqué Laurent Ruquier avant d’ajouter : « Et puis il y a eu la disparition de Pierre Bénichou​. »

« Pierre Bénichou me suppliait de revenir »

Ce dernier, mort le 31 mars à l’âge de 82 ans, était l’une des figures emblématiques des Grosses Têtes. Ses fréquentes passes d’armes pour rire avec Christine Bravo sont entrées dans les annales du programme.

« Pierre Bénichou me suppliait de revenir de son vivant. Alors je me suis dit : "Il faut bien remplacer ce grand esprit, maintenant" », a plaisanté la sociétaire. Lors de l’émission hommage à Pierre Bénichou, quelques heures après son décès, Christine Bravo avait déjà annoncé son retour aux Grosses Têtes. « Après 4 piges, j’aurais préféré revenir par la petite porte. C’était dans les tuyaux (…) avant la mort de Pierre. Ce rendez-vous manqué me bute. »