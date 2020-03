Pierre Bénichou en 2017 — PJB/SIPA

Pierre Bénichou, ancien journaliste au Nouvel Observateur et chroniqueur emblématique de l’émission de radio Les Grosses têtes sur RTL, est mort à 82 ans, a annoncé son fils à l’AFP.

« Il s’est éteint dans son sommeil », à son domicile, et son décès n’est pas lié au coronavirus, a précisé Antoine Bénichou.

Une carrière au Nouvel Obs

Né à Oran, en Algérie, en 1938, Pierre Bénichou a ensuite étudié et vécu toute sa vie à Paris. Journaliste passé, au cours de sa carrière, par France-Soir et Paris Jour, c’est en tant que rédacteur en chef au Nouvel Observateur qu’il fera ses interviews et portraits les plus marquants.

Au cours de sa carrière, Pierre Bénichou a côtoyé ou mis en lumière médiatiquement plusieurs personnalités comme Françoise Dolto, Bernard Kouchner ou Coluche.

Il accède à la célébrité dans les années 1990, en devenant chroniqueur aux Grosses têtes de RTL. Sa gouaille truculente fait mouche et il devient un intervenant apprécié des auditeurs. Il rejoint plus tard Laurent Ruquier sur Europe 1, qui l’intègre à sa bande de chroniqueurs dans diverses émissions de télé et de radio. Il était ainsi revenu en 2014 dans les Grosses têtes sur RTL, lorsque Laurent Ruquier en avait repris les commandes.