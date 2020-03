Patrick Le Lay, ex-dirigeant emblématique de TF1, est mort

View this post on Instagram

Cher Papa, Hier c’était la Saint Patrick. Nous avons pu te souhaiter ta fête quelques instants avant que tu ne fermes les yeux. Ton combat contre la maladie aura été homérique. Ceux qui te connaissent ne seront pas étonnés. Courageux, droit, debout ... tu n’as jamais abandonné. Ces derniers mois, nous avons comme toujours continué à t’écouter avec amour et admiration, que ce soit pour entendre tes conseils, un poème, une blague ou une leçon de vie. Fidèle à toi même tu as trouvé la force et le temps d’être là pour chacun d’entre nous famille, amis, enfants et surtout tes petits enfants que tu chérissais tant. Le temps est venu de t’accompagner chez toi, en Bretagne, ta Bretagne. Le temps est venu de se recueillir, de pleurer et de te remercier pour tout ce que tu nous as apporté. Tu pars en pleine tempête mais le temps viendra de se retrouver avec tous tes amis, tous ceux pour qui tu as compté pour prier, parler de toi, se souvenir, et sourire.