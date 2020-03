Un colporteur distribue le journal 20 Minutes à Toulouse. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Qui dit 18 ans, dit droit de vote. Pour les élections municipales ? Oui, bien sûr mais aussi (et surtout ?) pour l’élection de votre une préférée de 20 Minutes.

Votre journal fête en effet le 18 mars son dix-huitième anniversaire. Un bel âge pour un média d’un nouveau genre qui, pronostiquaient de fameux visionnaires alors, ne devait pas passer l’année… On l’a passé l’année 2002, et les suivantes aussi.

Des unes, une histoire

Et en 18 ans, on en va passer de belles, et de moins belles… Tristes, bouleversantes, amusantes, étonnantes, jamais banales, les unes de 20 Minutes, avec cette photo pleine page en couleur, inédite à l’époque, et leur ton surprenant, n’ont jamais laissé indifférent et ont été l’un des éléments de réussite de ce jeune média qui devait faire son trou.

Aujourd’hui, nous proposons donc à nos lecteurs d’élire la une la plus marquante de ces 18 années. On était là pour vous raconter tous ces événements, on sera là pour ceux à venir.