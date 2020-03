Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a rendu un rapport sur la représentation des femmes dans les médias. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Un pas notable vers l’égalité ? Les femmes ont été globalement mieux représentées l’an dernier à la télévision et à la radio, que ce soit en tant qu’invitées politiques ou qu’expertes, grâce à une mobilisation générale des diffuseurs, souligne le CSA dans un rapport publié ce jeudi.

La présence de femmes dans les médias audiovisuels, qui avait marqué un recul en 2018, a rebondi de 2 points en 2019, à 41 %. Et si les hommes restent largement majoritaires à l’écran, la barre des 40 % a été franchie pour la première fois depuis 2016.

« Une dynamique favorable »

« Après la baisse constatée en 2018, le CSA relève avec satisfaction que les responsables des médias concernés, et notamment ceux des radios, se sont mobilisés afin d’engager une dynamique favorable à une meilleure exposition des femmes sur leurs antennes », se félicite le régulateur. Les principales catégories sont presque toutes en hausse, en particulier le taux d’invitées politiques qui grimpe de 6 points, à 33 %. En outre, 38 % d’expertes ont été recensées (+1 point), et pour la première fois, la parité est atteinte dans une catégorie, celle des présentateurs (+3 points à 50 %).

Si elles sont plus présentes à l’écran et sur les ondes, les femmes ont des temps de parole plus réduits que les hommes : elles représentent 41 % des invités des matinales radio (+2 points), mais seulement 32 % des temps de parole.

Le CSA a également salué dans son rapport la « forte implication » des télévisions et radio dans la diffusion de programmes visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Parmi ses préconisations, le régulateur suggère aux diffuseurs, au-delà du nombre de femmes qui s’expriment et à leur temps de parole, de veiller à ce qu’elles puissent s’exprimer sans qu’on leur coupe la parole.

Des propos stéréotypés « moins systématiques »

Même les émissions de téléréalité dites « d’enfermement » (à la Loft story), souvent pointées du doigt par le passé, font des efforts : le CSA rapporte avoir visionné une centaine d’heures d’émissions comme Les Marseillais sur W9, Les Anges de NRJ 12, ou La villa des cœurs brisés (TFX). Et il a relevé que « les propos stéréotypés ou les situations dévalorisantes à l’égard des femmes étaient moins systématiques » que les années précédentes, un constat qu’il estime « corroboré » par une baisse des plaintes de téléspectateurs.

Une position plus nuancée que celle du Haut conseil à l’égalité, qui avait dénoncé, dans un rapport publié en début de semaine, les images trop souvent caricaturales véhiculées par ces programmes.