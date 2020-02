N.D. avec AFP

Couverture du numéro 62 de « Cahiers du cinéma». Septembre 1956 — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

C’est la fin de l’aventure cinéphile pour les quinze journalistes des Cahiers du cinéma. Jeudi, ils ont tous quitté le mensuel emblématique de la Nouvelle Vague. Une décision sans précédent dans l'histoire du magazine créé en 1951.

En cause, la vente du magazine à de nouveaux actionnaires, parmi lesquels certains producteurs ainsi que la déléguée générale de la SRF (Société des réalisateurs de films), qui est nommée directrice générale. Les rédacteurs ont donc tous eu recours à la clause de cession, qui permet à des journalistes de quitter leur rédaction en cas de changement de propriétaire.

Contre une revue « conviviale et chic »

Non seulement l’arrivée des nouveaux actionnaires « pose un problème de conflit d’intérêts immédiats dans une revue critique » mais, en plus, les journalistes considèrent qu’ils « dénaturent Les Cahiers ».

Le changement a été annoncé début février et les rédacteurs, même s’ils restent libres, disent déjà se sentir poussés à « se recentrer sur le cinéma français » et de faire du magazine du septième art une revue « conviviale et chic », ce qui serait un positionnement contraire à leur histoire.

Xavier Niel et Alain Weill parmi les repreneurs

« Les Cahiers ont toujours été une revue critique engagée, prenant des positions claires », et « ce serait dénaturer Les Cahiers que d’en faire une vitrine clinquante ou une plateforme de promotion du cinéma d'auteur français », ont-ils annoncé.

Enfin, leur attitude critique envers le gouvernement et leur positionnement clair à gauche seraient menacés par la présence, parmi les acquéreurs, « d’hommes d’affaires proches du pouvoir », tels que Xavier Niel, Marc Simoncini ou Alain Weill.

Cette annonce survient alors que l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) révélait que les ventes du mensuel sont en baisse : elles sont passées de 15.000 exemplaires, en 2015, à 12.000 l’année dernière.