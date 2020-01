Les trois quotidiens du groupe France-Antilles, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, vont disparaître après la liquidation judiciaire de l'entreprise, prononcée ce jeudi 30 janvier. — Cedrik-Isham Calvados / AFP

France-Antilles a été placé ce jeudi en liquidation judiciaire sans poursuite d’activités, signifiant que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane vont devenir les seules régions de France sans journal quotidien, a annoncé le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.

Le groupe France-Antilles, en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2019, employait 235 salariés dans trois éditions distinctes dans les trois départements d’outre-mer. Ancienne filiale du groupe Hersant, le quotidien avait été créé en mars 1964 à l’occasion de la visite officielle du président Charles de Gaulle en Martinique et le 18 février 1965 en Guadeloupe. Seules les filiales radio des trois éditions sont cédées à un repreneur.

« C’est un pan du patrimoine des Antilles qui disparaît et un peu de démocratie qui s’effondre », a réagi France-Antilles Guadeloupe. « Sur le plan social, c’est un vrai séisme avec 235 salariés de Martinique, Guadeloupe et Guyane qui perdent leur emploi », poursuit le journal​.

235 salariés licenciés

Dans leur une de jeudi matin, les salariés avaient déjà fait part de leur pessimisme : « Chers lecteurs, vous avez peut-être entre vos mains la dernière édition de votre journal France-Antilles, créé en 1965 ».

Le journal anticipait la décision du tribunal de commerce de Fort-de-France de mettre en liquidation sa société éditrice détenue par AJR Participations, la société d’Aude Jacques-Ruettard, l’actionnaire majoritaire du journal et petite-fille du patron de presse Robert Hersant.

« Les Antilles et la Guyane seront les premières et donc les seules régions de France à être privées d’un journal quotidien », poursuit le quotidien en une. Il souligne également « le cataclysme social » qui « jette à la rue 235 salariés et leurs familles, de Martinique, Guadeloupe et Guyane ».

« Souhaitons que cette disparition renforce la volonté des citoyens guadeloupéens à se battre encore davantage pour le maintien et le développement de médias locaux ayant uniquement le souci d’une diffusion d’informations plurielles, vérifiées et vérifiables. » pic.twitter.com/mAI4t9UIW8 — Christelle Carmona (@CarmonaChr) January 30, 2020

Chers lecteurs, Vous avez entre vos mains la ou l’une des dernières éditions de votre journal France-Antilles créé en 1964. Le tribunal de commerce de Fort-de-France devrait prononcer, ce matin, la mise en liquidation de sa société éditrice détenue par AJR Participations.



Aussi, les Antilles et la Guyane seront les premières et donc les seules régions de France à être privées d’un journal quotidien. Mais au-delà de cette triste première, le record, et sans doute le seul à vraiment retenir, est celui du cataclysme social engendré qui jette à la rue 235 salariés et leurs familles de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Un pan du patrimoine de la presse martiniquaise et un des marqueurs clés de l’identité de notre pays s’effondrent. Souhaitons que cette disparition renforce la volonté des citoyens martiniquais à se battre encore davantage pour le maintien et le développement de médias locaux ayant uniquement le souci d’une diffusion d’informations plurielles vérifiées et vérifiables.



La Rédaction

Tristesse après six mois d’attente

Le tribunal de commerce avait laissé jusqu’à mercredi soir (heure de Martinique) à l’actionnaire pour fournir « les éléments complémentaires liés au bouclage financier » de son offre de reprise, présenté le 14 janvier dernier. Mais AJR Participations n’a pas réussi à boucler son plan de financement. Plusieurs salariés, journalistes et lecteurs du quotidien ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux :

Plus de six mois de calvaire, de tensions, de doutes et de rebondissements, qui s'achèvent pour les salariés. Sur un drôle de goût. — Amandine Ascensio (@Aascensio) January 30, 2020

France Antilles c'est comme Air France, la Poste ou RFO, ils nous irritent, on les critique, on va même voir ailleurs ... mais l'idée qu'ils disparaissent de notre vie aux Antilles nous est insupportable et pourtant ! France Antilles liquidée, je n'arrive pas à y croire ! — Gilles Gressier (@GillesGressier) January 30, 2020

France-Antilles n’est plus.

Ma première expérience, en stage, dans le journalisme.

La liquidation du seul quotidien des Antilles-Guyane mets à la rue 235 salariés...

Triste nouvelle pic.twitter.com/nBZTjQ35WJ — Kilian Le Bouquin (@kilianlebouquin) January 30, 2020

Naïvement je pensais vraiment que France Antilles allait trouvé un repreneur..... Je regrette qu'on ne se soit pas bougé + que ça pour ne pas laisser mourir notre journal. — Mind over matter (@PetitArcEnCiiel) January 30, 2020

Mayotte n'a plus de quotidien imprimé depuis 5 ans aussi donc la mort de France Antilles n'est malheureusement pas une première en France.

Courage aux ex-salariés — Faïd Souhaïli (@fed04) January 30, 2020

Un accompagnement annoncé par l’Etat

Dans un communiqué commun, les ministres de la Cuture et des Outre-mer, Franck Riester et Annick Girardin, annoncent qu’ils « suivront avec la plus grande attention les conséquences sociales de cette liquidation judiciaire et l’accompagnement qui sera apporté aux 250 salariés du groupe France-Antilles ». « Ils réaffirment leur mobilisation pour qu’existe une presse locale aux Antilles et en Guyane et plus généralement accompagner toutes les initiatives qui pourront contribuer à faire vivre le pluralisme de la presse et de l’information dans les territoires ultramarins », ajoutent-ils.

L’actionnaire devait impérativement trouver 1,3 million d’euros supplémentaire, l’Etat ayant accordé une aide de trois millions à ajouter aux trois autres millions d’euros issus d’investisseurs.