L’identifiant unique Pass Média débarque sur six sites d’information

Le Pass Media permet de se connecter facilement aux sites d'info. — Sipa

Un identifiant unique pour se connecter aux sites d’information. Annoncé il y a deux ans par le Geste (Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne), le Pass Media est arrivé mardi sur six sites d’information, celui de L’Équipe, de RTL, d’Europe 1, du Journal du dimanche, de Paris Match et de 20 Minutes.

Après une première connexion sur l’un des sites affiliés au Pass Media, plus besoin de retaper adresse mail et mot de passe pour surfer sur les autres médias. L’internaute sera, s’il le souhaite, automatiquement reconnu. Une centaine d’éditeurs français participent à ce projet et ce dispositif va petit à petit se généraliser. Prisma Média, le Groupe TF1 et Webedia se sont mis en retrait du dispositif.

Objectif ? D’un côté, assurer le confort de l’utilisateur et lui permettre de poursuivre la lecture d’un article d’un écran à un autre. De l’autre, inciter les internautes à se créer un compte sur les sites d’info via le Pass Media et non pas via les boutons Facebook Connect ou Google Connect. Avoir des visiteurs connectés permettra aux médias de mieux connaître leurs habitudes de lecture, de leur proposer à terme de la pub et des offres ciblées. La presse entend ainsi faire comme les Gafa, Facebook et Google, alors que l’avenir du cookie publicitaire est menacé.